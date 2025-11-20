La PGL annulla il torneo di inizio ottobre 2026 Counter-Strike 2 a causa di una sovrapposizione con un altro evento

HQ

Il calendario competitivo Counter-Strike 2 è incredibilmente ricco di questi tempi, con diversi organizzatori di tornei che cercano di offrire eventi per le numerose squadre e giocatori in cui partecipare. Naturalmente, questo porta a un po' di congestione e talvolta sovrapposizione, che può essere risolta solo cancellando o cambiando le date di certi tornei.

A tal fine, ora PGL (che in precedenza aveva illustrato i suoi piani per la stagione 2026) ha deciso di rimuovere uno dei suoi eventi dal calendario competitivo. In particolare, stiamo parlando del torneo di inizio ottobre 2026, che, a causa di una sovrapposizione con un evento rivale, viene completamente cancellato.

Non ci sarà più un torneo ospitato dalla PGL tra il 28 settembre e il 12 ottobre, ma il torneo di fine ottobre non sarà influenzato e si terrà comunque tra il 22 ottobre e il 2 novembre.

PGL conferma questa decisione con una dichiarazione che spiega: "PGL continuerà a dare priorità all'integrità competitiva, all'equilibrio globale della programmazione e alla fattibilità logistica per squadre e giocatori."

Per quanto riguarda cos'altro ha in serbo la PGL, ha recentemente illustrato i suoi piani anche per le stagioni 2027 e 2028.