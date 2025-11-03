PGL conferma 15 Counter-Strike 2 eventi nel 2027 e 2028

HQ

È un momento piuttosto senza precedentiCounter-Strike 2 per gli eSport, poiché stiamo vedendo tutti i tipi di organizzatori di tornei affermare il loro impegno sulla scena con piani per il 2027 e oltre. L'ultimo del gruppo è PGL, che dopo aver confermato il primo grande evento del 2027 all'inizio di quest'anno, ha ora delineato i suoi piani per l'intera stagione 2027 e 2028.

In totale, ci saranno 15 tornei Tier-1 ospitati da PGL nel corso dei due anni e, per quanto riguarda la data in cui si terranno ciascuno, ci viene detto quanto segue:

Calendario PGL 2027 Counter-Strike 2:



PGL #1 - 15-25 gennaio



PGL #2 - 11-22 febbraio



PGL #3 - 17-29 marzo



PGL #4 - 14-26 aprile



PW CAC 2027 - 17-29 agosto



PGL #5 - 1-13 settembre



PGL #6 - 6-18 ottobre



Calendario PGL 2028 Counter-Strike 2:



PGL #1 - 14-24 gennaio



PGL #2 - 9-21 febbraio



PGL #3 - 22 marzo-3 aprile



PGL #4 - 19 aprile-1 maggio



PGL #5 - 16-28 agosto



PGL #6 - 31 agosto-11 settembre



PGL #7 - 4-16 ottobre



PGL #8 - 1-13 novembre



Non ci sono ancora località o città ospitanti confermate, ma questa affermazione è descritta come "un passo avanti strategico nella nostra ambizione condivisa di elevare la competizione in titoli come Counter-Strike 2".

