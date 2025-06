La Premier League annuncia il programma per la stagione 2025/26, dal 15 agosto al 24 maggio 2026

HQ

Sono state pubblicate le partite della Premier League per la stagione 2025/26. Sono state annunciate le date di tutte le 380 partite della prossima stagione, dal 16 agosto 2025 al 24 maggio 2026, in programma in 33 fine settimana e cinque turni infrasettimanali.

I campioni in carica del Liverpool saranno i primi a giocare contro il Bournemouth, venerdì 15 agosto alle 20:00 BST e 21:00 CEST. Il resto seguirà durante il fine settimana:

Sabato 16 agosto



12:30 BST: Aston Villa contro Newcastle United



12:30: Brighton & Hove Albion contro Fulham



12:30: Nottingham Forest - Brentford



12:30: Sunderland - West Ham United



12:30: Tottenham Hotspur - Burnley



17:30: Wolverhampton Wanderers - Manchester City



Domenica 17 agosto



14:00 Chelsea - Crystal Palace



16:30 Manchester United - Arsenal



Lunedì 18 agosto



20:00 Leeds United - Everton



Se sei curioso, puoi guardare il programma completo qui. Il 24 dicembre non si giocheranno partite e la Premier League afferma che il programma è stato creato per consentire più tempo di riposo ai giocatori durante il periodo festivo, non ci sono due turni che si svolgono entro 60 ore l'uno dall'altro.

La stagione che inizia a metà agosto significa che se Chelsea e Manchester City raggiungeranno la finale della Coppa del Mondo per Club, avranno pochissimo tempo di riposo...