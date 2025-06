Manchester City ai Mondiali per Club: date, rivali e percorso verso la finale

HQ

Il Manchester City, uno dei club europei di maggior successo, vincitore della Champions League nel 2023, è uno degli unici due club inglesi alla Coppa del Mondo per Club. Sebbene il 2024/25 sia stato tutt'altro che la loro migliore stagione (è stata una delle peggiori, in realtà), il club ha fatto molti rinforzi per ottenere il massimo da questa competizione.

Interessato a sapere come sarà il percorso del Manchester City verso la finale del 13 luglio? Ecco una guida su come seguire tutte le partite di Pep Guardiola nella competizione e i loro potenziali rivali.

Partite della fase a gironi del Manchester City alla Coppa del Mondo per club

Il Manchester City fa parte del Gruppo G, che comprende il club marocchino Wydad (vincitore della CAF Champions League nel 2022, secondo classificato nel 2023), il club emirato Al Ain (vincitore della Coppa d'Africa-Asia-Pacifico nel 2024) e la Juventus (che non vince un titolo europeo dal 1996...) Le partite sono:



Mercoledì 18 giugno: Manchester City-Wydad AC: 17:00 BST e 18:00 CEST



Lunedì 23 giugno: Manchester City-Al Ain: 2:00 CEST, 3:00 CEST



Giovedì 26 giugno: Juventus-Manchester City: 20:00 BST, 21:00 CEST



Potenziale percorso per la finale del Manchester City ai Mondiali per Club

Poiché il Manchester City fa parte del Gruppo G, se avanza agli ottavi di finale affronterebbe le squadre del gruppo H. Ciò significa che i loro potenziali rivali sono:



Real Madrid



Al-Hilal



Pachuca



FC Salisburgo



A seconda che finiscano primi o secondi nel girone, giocheranno le loro partite degli ottavi di finale su:



Martedì 1 luglio: Vincente del Gruppo G vs. Seconda del Gruppo H: 2:00 BST, 3:00 CEST



Martedì 1 luglio: Vincente del Gruppo H vs. Seconda del Gruppo G: 20:00 BST, 21:00 CEST



In caso di vittoria, i loro prossimi rivali nei quarti di finale sarebbero una delle seguenti dei gruppi E e F:



Rio della Plata



Diamanti rossi Urawa



Monterrey



Inter



Fluminense



Borussia Dortmund



Ulsan HD FC



Tramonto di Mamelodi



Dopodiché, il Manchester City potrebbe giocare le partite dei quarti di finale venerdì 4 luglio alle 20:00 BST, 21:00 CEST o sabato 5 luglio alle 21:00 BST, 22:00 CEST, e una delle semifinali martedì 8 luglio, alle 20:00 BST, 21:00 CEST l'8 luglio o il 9 luglio.

Pensi che il Manchester City raggiungerà la finale? Se riusciranno a farlo, giocheranno domenica 13 luglio alle 20:00 BST e 21:00 CEST.