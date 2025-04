La Russia colpisce ancora dopo il cessate il fuoco di Pasqua in Ucraina Un breve cessate il fuoco festivo ha lasciato il posto a nuovi attacchi missilistici e droni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mentre gli echi finali del cessate il fuoco di Pasqua si affievolivano, la Russia ha lanciato un'ondata di missili e droni in tutta l'Ucraina, facendo tremare Kiev e altre regioni nelle prime ore di lunedì. Gli attacchi hanno fatto seguito a una breve pausa nei combattimenti, iniziata unilateralmente da Mosca e lasciata scadere senza ulteriori istruzioni. I funzionari ucraini hanno riferito che decine di droni sono stati intercettati o deviati, ma diverse regioni hanno comunque subito danni. Mentre le vittime rimangono non confermate, la rinnovata aggressione sottolinea quanto siano diventate fragili anche le tregue simboliche. Entrambe le nazioni si erano accusate a vicenda di aver violato il cessate il fuoco di breve durata, e alle forze ucraine è stato detto di rispondere a qualsiasi provocazione. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky // Shutterstock