La sede della Esports World Cup 2026 è annunciata come Paris Expo Porte de Versailles

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Recentemente è stato confermato che la Coppa del Mondo di Esports 2026 lascerà la sua tradizionale sede ospitante di Riyadh, Arabia Saudita, per ospitare le sue attività quest'anno a Parigi, Francia. La ragione è in gran parte attribuita al conflitto in Medio Oriente, anche se portare il festival in varie località era già in programma per le future edizioni.

Tenendo questo in mente, ora la Esports Foundation ha confermato la sede ospitante per le attività del 2026, con l'EWC che si terrà all'Expo di Parigi Porte de Versailles, un enorme complesso che ospita ogni anno la Paris Games Week e che è stata la sede scelta per il TFT Open nel 2025. e anche la più grande sede per le Olimpiadi di Parigi e i Giochi Paralimpici del 2024.

Ora che una sede è stata fissata, è stato anche confermato che i biglietti per l'evento saranno messi in vendita già da domani, 29 maggio, con una varietà di opzioni disponibili che includono i Pass Tornei Regolari che aprono l'accesso a tutti i giorni di azione per un torneo, oltre a varianti Premium e Giornaliere, per i fan che desiderano più o meno dell'opzione Regolare.

La Coppa del Mondo di Esports si terrà dal 6 luglio al 23 agosto, con oltre 25 tornei previsti e oltre 75 milioni di dollari in premi in denaro da vincere.