La serie animata di Stranger Things si chiamerà Tales from '85

Nonostante Stranger Things stia ufficialmente volgendo al termine quando arriverà la quinta e ultima stagione, Netflix e i creatori The Duffer Brothers hanno molte idee su come continuare a raccontare storie nella serie di fantascienza e soprannaturale.

Oltre allo spettacolo teatrale in corso, è in produzione una serie animata e, man mano che i lavori procedono su questo, lo streamer è finalmente pronto a condividere ulteriori informazioni ufficiali al riguardo.

Ci è stato detto in un articolo di Tudum che lo spettacolo sarà conosciuto come Stranger Things: Tales from '85 e che sta cercando di capovolgere ciò che sappiamo e ci aspettiamo dai cartoni animati del sabato mattina.

Ne hanno parlato aggiungendo: "Abbiamo sempre sognato un Stranger Things animato sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che siamo cresciuti amando, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente emozionante".The Duffer Brothers

Non sono state ancora rivelate ulteriori informazioni sul progetto, ma sappiamo che The Duffer Brothers sono i produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy, Dan Cohen ed Eric Robles, con quest'ultimo considerato anche lo showrunner del progetto.