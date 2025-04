La stagione 2 di Twisted Metal ottiene la data della premiere di luglio in una clip divertente

HQ

Sapevamo già che la seconda stagione della serie Twisted Metal sarebbe stata presentata in anteprima quest'estate e PlayStation Productions ha deciso di non aspettare la fine della stagione 2 di The Last of Us prima di darci la data esatta.

Il tipo di clip divertente qui sotto rivela che la stagione 2 di Twisted Metal sarà presentata in anteprima su Peacock il 31 luglio. Ci dà anche alcuni scorci dell'azione esplosiva che ci aspetta ora che John Doe di Anthony Mackie, Quiet di Stephanie Beatriz e Sweet Tooth di Samoa Joe/Will Arnett si uniscono al torneo titolare. Sembra che ci troviamo di fronte a un'altra stagione televisiva decente, o mi sbaglio?