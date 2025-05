La Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 arriva oggi

HQ

È tempo che arrivi la terza stagione aggiornata di Call of Duty: Black Ops 6. Season 3 Reloaded debutta oggi, e in questo aggiornamento possiamo aspettarci tutta una serie di nuove modifiche e contenuti per lo sparatutto e Call of Duty: Warzone 2.0.

Per Multiplayer, questo include le nuove mappe di Haven e Signal, il tutto mentre debutta anche una nuova modalità a tempo limitato che chiede ai giocatori di abbracciare il bagliore della gloria (è un'attività a tema marijuana), con un nuovo vantaggio che debutta in cima.

Per quanto riguarda Zombies, il grande cambiamento è che la modalità Directed per Shattered Veil è ora qui, consentendo ai fan di conquistare più facilmente l'uovo di Pasqua che porta al Z-Rex. C'è una nuova modalità a tempo limitato pianificata qui che riguarda la raccolta di Zombie Snacks, e in cima possiamo aspettarci che anche il Frost Blast Field Upgrade sia presente per aggiungere ulteriori modi per uccidere i non morti. Il Ray-Gun Mark II è ora disponibile anche nel Mystery Box su tutte le mappe.

Guardando Warzone, il Train Station ha aperto le sue porte a Verdansk ancora una volta, con la mappa che ora presenta anche una playlist classificata per la prima volta in assoluto. Possiamo anche aspettarci alcuni eventi a tempo limitato anche qui, con uno con un tema erbaceo come Multiplayer.

Ci sono anche una manciata di nuovi accessori per armi da guadagnare e diversi nuovi pacchetti di cosmetici da acquisire, ognuno dei quali puoi leggere di più qui.