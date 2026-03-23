La storia di Poppy Playtime è davvero finita? MOB Entertainment: "Il mondo è più grande di quanto una singola fabbrica possa contenere"

HQ

Il capitolo 5 di Poppy Playtime è considerato l'ultimo capitolo di questa storia, una parte conclusiva in cui il giocatore si trova ad affrontare un cattivo che ha tirato le fila fin dall'inizio. Quindi questa è la fine, giusto? Forse no. Recentemente abbiamo condotto un'intervista con MOB Entertainment in cui abbiamo chiesto informazioni sulla narrazione di Poppy Playtime e dove lo sviluppatore ha espresso che questa potrebbe non essere la fine della storia.

In un'intervista con il direttore senior dello sviluppo creativo, George Krstic, che potete vedere integralmente qui, stavamo parlando della storia conclusiva e di ciò che gli ha colpito nelle ultime cinque parti, a cui ci ha detto quanto segue:

"Beh, il Capitolo 5 prepara ancora di più, quindi non metterci ancora il punto! Ma posso certamente dire che, sebbene ci siano molti momenti che mi sono colpiti durante i cicli di sviluppo e momenti di orgoglio con il team, a livello personale ricordo con affetto il mio tempo a giocare al Capitolo 1 per la primissima volta. Non dimenticherò mai il tipo particolare di paura che ho provato vedendo Huggy in piedi dietro di me all'improvviso e creando questa sensazione inquietante di una rovina imminente. Voglio dire, è un giocattolo! Non ti aspetti proprio queste sensazioni da qualcosa di tradizionalmente sicuro e sano. Ma ha dato il tono a tutta la serie, e ricordo come quel primo momento abbia davvero aperto le strade per me in termini di comprensione di cosa sia possibile con la premessa di un gioco come questo."

Poi, per aggiungere a questo, abbiamo chiesto direttamente cosa ci aspetta la serie Poppy Playtime, a cui Krstic ci ha risposto:

"Il mondo di Poppy Playtime è più grande di quanto una singola fabbrica possa contenere, ma in questo momento ci stiamo dedicando un po' di tempo per riflettere sul Capitolo 5, celebrare il lancio con la nostra community e davvero assicurarci che qualunque cosa venga dopo sia deliberata. Per noi, c'è sempre bisogno di una storia che valga la pena raccontare, e non solo perché c'è domanda. Ci interessa molto proteggere l'integrità dell'universo."

Quindi forse c'è ancora orrore in arrivo, anche se probabilmente toglierà l'avventura alla stessa Playtime Co. in cui i giocatori di fabbrica sono rimasti intrappolati negli ultimi anni.

Se non l'hai già fatto, non perderti la nostra recensione dedicata al Capitolo 5 di Poppy Playtime o anche la nostra guida utile.