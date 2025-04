La Svezia valuta l'acquisto di veicoli militari con Norvegia, Finlandia e Lituania

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . In una mossa che evidenzia l'approfondimento dei legami militari nel Nord Europa, la Svezia ha proposto uno sforzo congiunto con Norvegia, Finlandia e Lituania per l'acquisto di diverse centinaia di veicoli da combattimento di fanteria CV90 da BAE Systems.

L'annuncio, fatto durante una conferenza stampa a Stoccolma, riflette un'ambizione più ampia di rafforzare la deterrenza regionale attraverso strategie di appalto condivise, e ora sappiamo che sono in corso discussioni per formalizzare l'intento per iscritto.

Questo segna un passo avanti verso la prontezza collettiva in un panorama di sicurezza in evoluzione. I CV90, sviluppati da una divisione svedese del gigante della difesa con sede nel Regno Unito, rappresentano una potente miscela di mobilità e potenza di fuoco adatta alla guerra moderna.