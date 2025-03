L'aeroporto di Heathrow è stato chiuso dopo un violento incendio alla sottostazione

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Un devastante incendio in una sottostazione elettrica critica vicino all'aeroporto londinese di Heathrow ha costretto l'immediata chiusura dell'hub di viaggio, causando disagi diffusi a centinaia di voli in tutto il mondo.

L'incendio, scoppiato nelle prime ore di venerdì, ha lasciato l'aeroporto senza elettricità, provocando il dirottamento di oltre 120 voli in arrivo e la cancellazione di almeno 1.300 partenze e arrivi programmati, creando un caos senza precedenti sia per i viaggiatori che per le compagnie aeree.

I vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme, mentre migliaia di passeggeri affrontano l'incertezza mentre le compagnie aeree si affrettano ad adeguare le operazioni. Senza una tempistica chiara per il ripristino dell'alimentazione, si prevede che l'incidente si ripercuoterà sulle reti globali di viaggi e commerciali per i giorni a venire.