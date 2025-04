L'Agente 47 è in arrivo anche su Nintendo Switch 2

HQ

Uno dei franchise più iconici farà la sua comparsa su Nintendo Switch 2 a partire dal giorno del suo lancio, il 5 giugno di quest'anno. L'Agente 47 appare con il titolo Hitman World of Assassination, con un'edizione speciale chiamata Signature Edition, al prezzo di 59,99 euro.

La Signature Edition di World of Assassination include tutte le missioni del gioco originale, comprese le modalità Contratti e Free Agent, oltre a contenuti limitati per dare la caccia ai personaggi della cultura pop. Aggiunge anche oltre 100 ore di contenuti aggiuntivi, grazie all'inclusione del pacchetto di espansione Hitman 2 e del pacchetto deluxe di Hitman 3, insieme al pacchetto Seven Deadly Sins, per aggiungere più contenuti all'esperienza di base.

I pre-ordini digitali del titolo includono la Signature Edition, con due costumi aggiuntivi e oggetti di personalizzazione. Per chiunque preordini l'edizione fisica, sarà incluso il Quack Bundle, con una tuta verde e una paperella di gomma.

Hitman World of Assassination era precedentemente disponibile su PlayStation 4 e 5, oltre che su PS VR2, Xbox Series e One, PC e Nintendo Switch, prima di passare a Switch 2 tra poche settimane. Puoi leggere di più a riguardo qui.

Tornerai per affinare le tue abilità di assassino? Puoi guardare il trailer di Hitman: World of Assassination per Switch 2 qui sotto.