L'aggiornamento Voyagers spinge No Man's Sky ai numeri più alti dal lancio

Ti ricordi quando No Man's Sky era sinonimo di delusione? Oggi sembra un sogno febbrile lontano. Con il recente rilascio del pesante aggiornamento Voyagers, Hello Games è riuscita ancora una volta ad attirare i giocatori in gran numero.

L'aggiunta più sorprendente è una classe completamente nuova di astronavi che possono essere costruite e personalizzate quasi interamente a proprio piacimento, sia all'interno che all'esterno. I giocatori possono anche passeggiare a bordo e uscire con gli amici, una caratteristica che ha chiaramente risuonato con la community.

Sean Murray, uno dei fondatori di Hello Games, ha rivelato su X che il gioco ha recentemente raggiunto quasi 98.000 giocatori simultanei. Secondo SteamDB, la cifra esatta era di 98.285, la più alta dal suo lancio quasi dieci anni fa. Sebbene sia ancora lontano dal picco del giorno di rilascio di oltre 212.000 giocatori, l'impresa è impressionante per un gioco che si avvicina al suo primo decennio.

Allo stesso tempo, Hello Games guarda avanti. Lo studio sta sviluppando attivamente il suo prossimo titolo, Light No Fire, in cui molte delle tecnologie introdotte nel No Man's Sky dovrebbero svolgere un ruolo chiave.