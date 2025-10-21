LaLiga annulla la partita di Miami tra Villarreal e Barcellona "a causa dell'incertezza sorta in Spagna"

HQ

Dopotutto, non ci sarà una partita della Liga tra Villarreal e Barcellona a Miami. LaLiga aveva annunciato che una partita di campionato regolare, con il Villarreal come squadra "di casa", si sarebbe svolta all'Hard Rock Stadium di Miami il 20 dicembre, come un modo per promuovere lo sport e le squadre all'estero.

Tuttavia, è stato accolto con un diffuso rifiuto da parte dei tifosi, del resto dei club e dei giocatori, che hanno protestato durante le partite della Liga lo scorso fine settimana, rimanendo fermi per 15 secondi prima di iniziare la partita, una protesta che la trasmissione televisiva ha censurato in molte delle partite.

Vedendo "l'incertezza che è sorta in Spagna nelle ultime settimane", il promotore ha fatto marcia indietro e LaLiga non ha avuto altra scelta che annullare i piani, come annunciato martedì sera in un comunicato.

La lega calcistica spagnola ha dichiarato di "essere profondamente dispiaciuta che questo progetto, che rappresentava un'opportunità storica e senza precedenti per l'espansione internazionale del calcio spagnolo, non sarà in grado di andare avanti", sostenendo che sarebbe stato "un passo decisivo nella crescita globale della competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la visibilità del calcio spagnolo in un mercato strategico come quello degli Stati Uniti".

I problemi della partita de LaLiga a Miami

Tuttavia, anche i giocatori dei club, Barcellona e Villarreal, erano arrabbiati per la decisione, che è stata presa senza la loro approvazione, e li avrebbe costretti a fare un viaggio totalmente inutile in un calendario già fitto. La UEFA aveva inizialmente approvato la partita, ma ha affermato che non avrebbe creato un precedente e che avrebbero lottato affinché il calcio rimanesse "ancorato al suo ambiente domestico".

Infine, molte persone hanno pensato che ciò avrebbe anche falsificato la competizione, avvantaggiando soprattutto il Barcellona (avrebbero giocato una partita "in trasferta" a Miami, una città dove la maggior parte delle persone li avrebbe sostenuti), e la maggior parte dei tifosi del Villarreal avrebbe perso l'opportunità di sostenere la propria squadra in una delle partite più importanti della stagione (il Villarreal è attualmente terzo nella Liga).

Ti è piaciuta l'idea di far giocare una partita della Liga all'estero?