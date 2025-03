Lamine Yamal e il confronto con Van der Vaart: "Non dovrebbe preoccuparsi di un giocatore in forma che è troppo grasso"

HQ

Lamine Yamal è stato uno dei protagonisti della vittoria della Spagna sull'Olanda nei quarti di finale di Nations League. Potrebbe aver sbagliato il rigore, ma ha segnato un terzo gol molto più importante nei tempi supplementari. Da allora, però, un altro argomento ha attirato l'attenzione dei media: il suo confronto verbale con Rafael Van der Vaart, ex nazionale olandese per oltre un decennio; Veterano del Real Madrid, del Tottenham e dell'Amburgo SV; e ora opinionista per la rete televisiva olandese NOS.

Dopo la prima partita della scorsa settimana, quando Yamal era ben coperto dal terzino sinistro Jorrel Hato, Van der Vaart ha detto che Yamal Hato "non sembrava prendere bene l'affrontare Hato" e ha criticato "le cose che iniziano a darmi un po' fastidio: pantaloni un po' più bassi, non fare molto sforzo, gesti un po' superficiali". "Se sei così giovane, dovresti essere felice di ogni minuto che giochi per la Spagna. Non importa quanto tu sia bravo, a quell'età devi dimostrarlo ogni minuto e in ogni partita".

Le sue parole hanno attirato molta attenzione in Spagna, e Yamal se ne è sicuramente accorto, perché quando ha segnato il gol nella seconda partita, non ha esitato ad abbassarsi i pantaloni insieme al suo amico Nico Williams durante i festeggiamenti. Nel suo post su Instagram ha attaccato l'opinionista olandese, dicendo:

"Pantaloni abbassati, un gol, rigore sbagliato E IN SEMIFINALE HEHEHEHE FORZA SPAGNA!" e ha persino pubblicato un meme con Van der Vaart che reagisce al suo gol.

Ma non è finita qui: il giorno seguente, Van der Vaart ha poi risposto a Yamal nel programma televisivo, elogiando inizialmente il giocatore: "Penso che sia un giocatore incredibile. Il gol è stato davvero di livello mondiale, proprio come il giocatore. Tuttavia, gli consiglierei di non preoccuparsi così tanto di un ex giocatore che è troppo grasso e dice qualcosa su di lui".

Tuttavia, ha insistito sul fatto che è infastidito dal suo atteggiamento. "Quando ricevi così tanti elogi a 17 anni, inizi anche a credere che tutto il mondo giri intorno a te, tutti abbiamo pensato così, ma non è vero. Se pensi di essere una specie di Dio, allora potresti diventare sgradevole".