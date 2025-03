L'Angola si dimette da mediatore nel conflitto in Congo L'Angola sposta l'attenzione dalla mediazione del conflitto in Congo mentre i colloqui di pace vacillano, lasciando incerto il percorso verso la risoluzione.

HQ Le ultime notizie della Repubblica Democratica del Congo . L'Angola ha annunciato che porrà fine al suo ruolo di mediatore nel conflitto in corso tra il Congo e il gruppo ribelle M23, una posizione che ha mantenuto in qualità di attuale presidente dell'Unione africana. La presidenza ha sottolineato che la decisione è arrivata dopo il fallimento dei colloqui di pace a Luanda, dove i ribelli dell'M23 si sono ritirati all'ultimo minuto. L'Angola intende rifocalizzarsi sulle priorità più ampie dell'Unione africana, lasciando il compito della mediazione a un altro Stato africano. Con l'intensificarsi del conflitto, con l'M23 che prende il controllo delle principali città orientali e le dispute territoriali esacerbate dalle risorse minerarie, la ricerca di una pace duratura continua. Per ora, resta da vedere se i colloqui di pace riusciranno a riprendere slancio. João Lourenço // Shutterstock