Lara Croft ritorna nella nuova serie a fumetti di Tomb Raider della Dark Horse

Il futuro sembra piuttosto luminoso per i fan di Tomb Raider, poiché non solo la seconda stagione della serie animata Netflix è in arrivo, ma una serie live-action arriverà presto a Prime Video con Sophie Turner che diventa Lara Croft, e un nuovo gioco è in fase di sviluppo, anche se non ne sentiamo parlare di sostanza da un bel po'. Tuttavia, ora possiamo aggiungere a questo una nuova serie di fumetti di Dark Horse che porta l'iconico avventuriero in un viaggio in tutto il mondo.

Conosciuta come Tomb Raider: Sacred Artifacts, questa è una miniserie in quattro parti che vede Lara dover mettere in discussione ciò che è e non è importante nella sua vita, il tutto dopo Croft Manor che viene raso al suolo.

La sinossi completa della serie spiega: "Quando Croft Manor va in fiamme, costringe Lara a fare un bilancio della sua vita e a capire cosa è importante per lei. Ma uno scontro con un misterioso nemico che ha messo le mani su un artefatto pericoloso e familiare lancia Lara in un viaggio attraverso i continenti, facendo ciò che sa fare meglio: razziare tombe e andare alla ricerca di reliquie leggendarie.

La serie a fumetti inizierà piuttosto presto, dato che il primo numero debutterà il 14 gennaio 2026, mentre gli altri tre capitoli dovrebbero seguire nel 2026.

