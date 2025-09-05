La serie animata di Netflix Tomb Raider si concluderà con la seconda stagione

HQ

La serie animata Tomb Raider di Netflix Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ha messo gli occhi su un ritorno a dicembre per la stagione 2. Tuttavia, questa sarà l'ultima stagione dello show, come ha confermato Netflix.

Questo arriva da Variety, dove sentiamo che la serie animata, guidata da Haley Atwell che interpreta Lara Croft, sta volgendo al termine. Inizialmente in onda nell'ottobre 2024, lo spettacolo è stato rapidamente rinnovato per una seconda stagione, ma fino ad ora non sapevamo che sarebbe stata l'ultima stagione.

Di recente, abbiamo anche sentito che l'adattamento live-action di Tomb Raider di Amazon Prime stava andando avanti, con Sophie Turner che interpretava Lara Croft. Anche Legendary TV, lo studio dietro la serie animata, lavorerà all'adattamento live-action.

La loglineTomb Raider: The Legend of Lara Croft della stagione 2 recita come segue: "Quando l'avventuriera Lara Croft (doppiata da Hayley Atwell) scopre una scia di maschere Orisha africane rubate, unisce le forze con la sua migliore amica Sam (Karen Fukuhara) per recuperare i preziosi manufatti. La nuova emozionante avventura di Lara la porta in giro per il mondo mentre scava più a fondo nei segreti nascosti della storia di Orisha, schivando le macchinazioni di un pericoloso ed enigmatico miliardario che vuole le maschere per sé, mentre scopre che queste reliquie contengono oscuri segreti e un potere che sfida la logica. Potere che può, in effetti, essere divino".

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft La stagione 2 debutterà l'11 dicembre.