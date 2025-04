L'art director di Blizzard, noto per World of Warcraft e Overwatch, è tristemente scomparso

HQ

Durante il fine settimana, è diventato chiaro che l'industria dei videogiochi aveva perso una leggenda. Bill Petras, noto per il suo periodo a Blizzard in due periodi separati, purtroppo è scomparso, cosa che è stata confermata dallBlizzard 'ex dipendente Harley D Huggins su LinkedIn.

Petras è stato apprezzato per il suo tempo a Blizzard tra il 1997 e il 2005, dove ha contribuito a scolpire la visione di World of Warcraft come direttore artistico. Ha poi lasciato l'azienda per un po' di tempo per esplorare altre opportunità prima di tornare nel 2010 per aiutare a supervisionare le immagini di Overwatch come direttore artistico, un ruolo che ha ricoperto fino al 2021, incluso il passaggio ad assumere il ruolo di direttore artistico il Overwatch 2.

Parlando di Petras, Huggins ha dichiarato: "Le scrivo per condividere una notizia straziante. Bill Petras, una leggenda dello sviluppo di videogiochi, è scomparso inaspettatamente. Billy era un artista incredibilmente dotato che ha lavorato alla Blizzard Entertainment per quasi due decenni. Era immensamente orgoglioso del lavoro che svolgeva lì, in particolare come direttore artistico di World of Warcraft e Overwatch.

"Billy e io abbiamo iniziato a lavorare in Blizzard la stessa settimana e siamo stati amici intimi per 28 anni. Mi mancheranno le nostre regolari, lunghe e sconclusionate conversazioni sulla vita, lo sviluppo di giochi, i giochi, l'arte, i fumetti, i giocattoli, i film di mostri e Conan. Mancherà profondamente a me e a tutti coloro che lo conoscevano".

Riposa in pace, Petras, il tuo contributo ai videogiochi non sarà dimenticato.