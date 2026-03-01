Le 10 copertine Super Nintendo più sorprendenti

HQ

Il Super Nintendo Entertainment System, meglio conosciuto come SNES, è cambiato tantissimo. I giochi sono passati dall'essere abbastanza semplici con pochi pixel sullo schermo a fiorire in qualcosa di davvero spettacolare. La maggior parte delle principali serie di videogiochi di Nintendo ha avuto sequel fantastici, e anche se ho scelto nuovi giochi basandomi su criteri diversi dalla grafica delle scatole cool, c'era qualcosa in una scatola di cartone e in un manuale che sembrava una parte fantastica dell'infanzia.

In passato abbiamo elencato i nostri preferiti per PC, e anche per Xbox. Ora tocca a elencare i nostri dieci preferiti per il fantastico Super Nintendo. Va anche aggiunto che, poiché i giochi SNES erano disponibili in scatole di cartone, che si consumavano col tempo, alcuni giochi potevano essere difficili da trovare in buone condizioni o anche con immagini ad alta risoluzione. Perciò, a volte devo "barare" con le versioni americane o scattare una foto di una scatola (leggermente consumata) che qualcuno ha scansionato. Dovrai accontentarti di quello che ho trovato.

10. The Legend of Zelda: Un legame con il passato

A prima vista, questa può sembrare una scelta piuttosto noiosa. Potrebbe anche sembrare una scelta fatta solo perché amo Zelda, dato che penso che questo capitolo sia uno dei migliori giochi al mondo. Certo, questo ha un ruolo. Eppure, non posso fare a meno di amare quella custodia dorata, adornata solo dal titolo del gioco e da uno scudo e una spada davvero belli. È davvero un caso di "lascia che il titolo parli da solo" al massimo livello, fidandoti che ti attirerà, manterrà tutto misterioso e creerà aspettative per qualcosa di epico. Se avessi fatto questa lista basandomi solo su connessioni personali con qualcosa, sicuramente sarei finito più in alto, ma la cosa principale è che sia incluso.

9. F-Zero

Quello che mi piace di più è il logo del gioco. Poi guardi gli hovercraft, la grande città sullo sfondo, e lentamente inizi a vedere la scelta stilistica. Tende un po' verso qualcosa di puramente artistico, un po' come un dipinto, in un certo senso. Senza davvero rivelare la velocità enorme o la grafica pixelata piuttosto grezze del gioco, si ha comunque la sensazione di un gioco di corse futuristico che promette qualcosa di particolarmente speciale.

8. Lemmings

Quando ho iniziato a mettere insieme questa lista, non volevo puntare solo ai giochi con cui ho un legame personale. Detto questo, ho giocato molto a Lemmings, ma non lo considererei uno dei titoli a cui ripenso. Come molte altre copertine di questa lista, è principalmente il titolo del gioco che mi piace, perché è molto giocoso nel suo design, così come tutti i carini piccoli Lemming che arrampicano e giocano. Poi c'è l'immagine stessa, che è molto significativa, dato che i Lemming sembrano saltare verso la morte se non li aiuti. È divertente e appropriato.

7. Mario Kart

Puoi guardare ogni personaggio su questa copertina e sentirti felice. Hanno tutti così tanto carattere, e quando riunisci alcuni dei personaggi più famosi e unici del mondo videoludico su una copertina vivace, è difficile non sorridere. Mi piace come abbiano aggiunto oggetti come monete, bucce di banana e il guscio che colpisce Bowser, e a parte un angolo leggermente poco lusinghiero su Yoshi, adoro le espressioni facciali dei personaggi. C'è così tanta energia e gioia qui, ed è sicuramente una copertina che suggerisce l'intrattenimento che il gioco ha da offrire.

6. Paese di Donkey Kong

Questa è stata complicata. Non penso che le versioni renderizzate in 3D di Asino e Diddy siano particolarmente attraenti. Sembrano di plastica. Ma allo stesso tempo, è molto appropriato per il design visivo che Rare ha poi ricreato nel gioco. Mi piacciono anche dettagli come il serpente che striscia fuori dalla scatola stessa, e il fatto che così tanti personaggi e l'ambiente siano inclusi. Capisco davvero come qualcuno possa prendere in mano questa copertina e essere affascinato e curioso di come potrebbe essere il gioco e poi soddisfare tutte le aspettative che la copertina stessa crea.

5. Mario Paint

Capisco che dal punto di vista del marketing volessero includere la mano per dimostrare che viene fornita con mouse e mouse pad. Questa è davvero l'unica cosa che non mi piace di questa copertina. Ma Mario e la sua tela sono perfetti. I colori riescono a trasmettere ciò che contiene il gioco, così come le note musicali. Soprattutto, c'è una cosa che la copertina riesce a fare: dimostrare la creatività che il gioco offre. Per chi di noi si è seduto a dipingere, creare musica e sfruttare i vari strumenti disponibili, Mario Paint è stato qualcosa di davvero fantastico negli anni '90. Era un gioco completamente diverso da qualsiasi altro che avessimo, qualcosa senza uno scopo (tranne forse finire il proprio lavoro), ma qualcosa che faceva emergere il pittore o il musicista che è in te, anche se con strumenti abbastanza semplici. Mi sento anche molto felice ogni volta che guardo questa copertina.

4. Super Mario World 2: L'isola di Yoshi

Come per la maggior parte delle copertine di questa lista, non so davvero perché mi piaccia. Beh, mi piace Yoshi, mi piace Baby Mario, e mi piace il grande mostro blu. Mi piace che lo sfondo dipinga un po' lo stesso stile visivo dell'avventura stessa. Anche se non succede molto, risulta comunque frenetico ed emozionante. Offre lo stesso tipo di fascino che spesso hanno i giochi Nintendo, cosa importante di per sé quando la copertina è pensata per completare e spiegare il gioco.

3. Segreto del Mana

C'erano copertine che fissavo a lungo da bambino. Questa era una di queste. I personaggi in primo piano. L'albero gigante sullo sfondo. Non serve molto per creare la magia se fatta bene. È una copertina che usa principalmente una combinazione di colori ed è per questo che sia il titolo che i personaggi si distinguono così tanto. Poi c'è il fatto che l'albero e il resto dell'ambiente forestale sullo sfondo sono realizzati in modo incredibilmente efficace. È una copertina che in molti modi invita all'immaginazione e ai sogni, che sono proprio le sensazioni associate a Secret of Mana.

2. Ascia

Selezionare le scelte in cima alle classifiche è difficile. Probabilmente potrei valutare i primi tre in modo completamente diverso a seconda del mio umore, ma per quanto questo gioco sparatutto sia visivamente attraente, la copertina è altrettanto attraente. Il titolo attraversa direttamente un'astronave e un mostro di fuoco. La composizione è perfetta, i dettagli sono incredibili ed è sicuramente una copertina per cui comprerei il gioco. Come praticamente per tutte le altre cover SNES, mi sarebbe piaciuto vedere l'intera superficie utilizzata. Invece, otteniamo queste aree nere con loghi diversi e altro disordine. Ma se ti concentri solo sull'immagine stessa, la adoro.

1. Super Castlevania IV

Qualunque sia la lista che si faccia, il primo posto è difficile. Proprio come ho scritto della copertina sopra, Secret of Mana, Axelay o questo avrebbero certamente potuto scambiarsi il posto. Ma devi scegliere. La copertina di Super Castlevania IV è incredibilmente bella. È un'altra di quelle copertine che potrebbero farmi comprare il gioco solo guardandolo. Forse il titolo avrebbe potuto essere un po' più elegante, ma l'immagine stessa è quasi perfetta. Tutti i mostri e lo stile gotico sono catturati così bene. Mi piacciono in particolare le doppie teste di drago e lo scheletro che si erge sopra Simon, e mi piace anche che si distingua per colore rispetto alla copertina altrimenti blu-grigia. Se avessi visto qualcosa del genere oggi (e non sapessi nulla della serie), mi aspetterei quasi un epico gioco open-world. Semplicemente fantastico.