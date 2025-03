Le chiavi della comunicazione moderna con Anastasia Zaiceva di ZiMAD

Un campo particolarmente vicino e familiare a noi stampa è la comunicazione. Abbiamo a che fare quotidianamente con i dipartimenti di PR e comunicazione o con i rappresentanti di editori, aziende e attori indipendenti e, dopo tutto, ci occupiamo anche di filtrare fatti e conoscenze al fine di fornire storie interessanti al nostro pubblico come un'altra forma di comunicazione.

Nonostante la sua ovvia importanza, questo argomento è talvolta messo in ombra da altri argomenti più importanti quando si tratta di discutere di nuovi sviluppi nel campo dei giochi, delle attrezzature e dell'intrattenimento. La produzione, l'editoria, il business e persino il marketing sono più facilmente riconoscibili dai lettori e dagli spettatori e quindi spesso sono sotto i riflettori.

Questa volta, tuttavia, abbiamo avuto l'opportunità di parlare di comunicazioni e di come si sono evolute nell'ultimo decennio con Anastasia Zaiceva di ZiMAD, e lo abbiamo fatto in modo approfondito ma in modo molto rilassato davanti a una tazza di caffè al DevGAMM di Danzica. Ti consigliamo quindi di guardare l'intera intervista qui sotto (che include i sottotitoli locali completi) se sei interessato o interessato alla comunicazione indipendentemente dal campo, ma qui ci sono alcuni estratti in ogni caso.

"Facciamo tutto", ci ha raccontato ad Amber Expo. "I social media, le attività di gioco, persino un canale musicale Spotify dedicato ai collezionisti di puzzle".

Nel video completo, Zaiceva discute il cambiamento nel modo in cui le aziende comunicano con il loro pubblico, evidenziando l'approccio omnicanale utilizzato oggi. "Creiamo comunità perché è incoraggiante vedere gli altri fare le stesse cose che ami tu", sottolinea a proposito della costruzione della comunità come ulteriore connessione. "Parliamo di cose che vanno oltre il semplice gioco – tendenze, battute, routine familiari – per attirare le persone che si sentono legate a questo".

"Non si tratta di persone che non credono nei media; a volte si tratta di PR che fanno il loro lavoro in modo sbagliato, concentrandosi sulla copertura come KPI, tipo 50 articoli"

Parlando del ruolo degli influencer per quanto riguarda le agenzie e i media, Anastasia suggerisce che possono fungere da ponti o intermediari che conoscono i prodotti, invece dei canali separati come generalmente percepiti. "Gli influencer o gli ambasciatori del gioco potrebbero fungere da collegamento perché conoscono il gioco e possono comunicare bene sia con il pubblico che con i media".

Infine, il CCO vede un equilibrio tra l'enorme quantità di contenuti online e l'opportunità di offrire giochi come strumenti di apprendimento o dispositivi di connessione. "Ora è più difficile capire quali contenuti valga la pena vedere, con così tante fake news e algoritmi che spingono il sensazionalismo", ammette da un lato. "I giochi riguardano la strategia, il pensiero logico e la collaborazione: è un ottimo modo per connettersi a livello globale in un mondo digitale", conclude sull'altro lato.