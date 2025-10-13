Le Isole Faroe sognano la Coppa del Mondo con una sorprendente vittoria sulla Repubblica Ceca

HQ

Una delle sorprese più notevoli nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo sono le Isole Faroe: questo achipielago, un territorio autonomo della Danimarca, ha vinto tre partite di fila, tra cui la splendida Repubblica Ceca domenica, 2-1.

Le Isole Faroe sono al 136° posto nel ranking FIFA, mentre la Repubblica Ceca è al 39° posto. Ma il calcio è estremamente popolare lì (hanno 7.000 giocatori registrati, su una popolazione totale di meno di 55.000) con una Premier League delle Isole Faroe a dieci squadre, nonostante le poche ore di sole che hanno ricevuto a causa della loro vicinanza al Circolo Polare Artico.

I nordici achipielago non si sono mai qualificati per la Coppa del Mondo, infatti, non hanno mai vinto più di due partite nei turni di qualificazione prima, con il loro più grande risultato che è stato sconfiggere la Grecia 1-0 nel 2014. Questa volta ha vinto quattro, perso tre, mai per più di un gol e sono terzi in classifica nel Gruppo L con 12 punti, solo uno in meno della Repubblica Ceca. La capolista è la Croazia con 16 punti e una partita alla mano.

Dato che solo la capolista si qualifica per la Coppa del Mondo, e la seconda va agli spareggi europei, le Isole Faroe hanno ancora possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo (sarebbe di gran lunga il paese più piccolo a qualificarsi per la Coppa del Mondo) ma le possibilità sono scarse: le Isole Faroe dovrebbero vincere la Croazia e, forse ancora più improbabile, la Repubblica Ceca dovrebbe perdere contro Gibilterra a novembre.