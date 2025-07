Le riprese della serie God of War di Amazon inizieranno non prima del 2026

HQ

La serie God of War di Amazon sembra procedere a un ritmo costante. Dopo una revisione creativa piuttosto ampia con il nuovo showrunner Ronald D. Moore al comando, l'adattamentoGod of War di Amazon continua a muoversi verso la produzione.

Parlando con Collider, Moore ha riconosciuto che la serie è ancora in fase di sceneggiatura. "Sta andando molto bene. Abbiamo una buona squadra. È stata una cosa affascinante in cui affondare i denti", ha detto. "Non ho mai realizzato un adattamento di un videogioco, e più mi addentravo, più rimanevo impressionato dall'ampiezza e dalla profondità della mitologia coinvolta in questo videogioco".

Moore ha anche elogiato Cory Barlog, definendolo un "genio", e dice di aver avuto diversi incontri con il direttore del gioco del 201God of War 8. Nonostante la passione di Moore per il gioco, ha ancora intenzione di prendere alcune deviazioni qua e là con lo spettacolo. "È un adattamento, quindi è un adattamento-slash-interpretazione mentre si passa al live-action", ha descritto.

Attualmente, Amazon ha ordinato due stagioni di God of War, ma Moore vuole solo scrivere una solida Stagione 1 in questo momento. Lo showrunner ha anche detto che si sta prendendo il suo tempo per mettere la serie sulla pagina e, sebbene il 2026 sia il primo momento in cui la produzione potrebbe iniziare, Moore ha detto che "non sapeva" quando avrebbero iniziato ufficialmente le riprese.