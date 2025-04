Le squadre di calcio rendono omaggio a Papa Francesco e la Serie A annulla tutte le partite di lunedì

HQ

La morte di Papa Francesco ha provocato lo stop del mondo dello sport in Italia. Ciò include il rinvio di tutte le partite di calcio di Serie A e Primavera 1 di lunedì, in segno di rispetto per il Pontefice, scomparso all'età di 88 anni dopo una lunga malattia.

A seguito della scomparsa di Sua Santità, la Lega Nazionale Professionisti Serie A può confermare che le partite di campionato odierne di Serie A e Primavera 1 sono state rinviate. La data delle partite riorganizzate sarà annunciata a tempo debito".

Anche le società calcistiche hanno inviato dichiarazioni in omaggio al Papa, alcune più suscitate di altre. "Un uomo di fede, di umiltà e di dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti", ha detto l'Inter. "La sua fede, umiltà, coraggio e dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, facendo di lui una bussola morale del nostro tempo e non solo", ha detto Roma.

Jorge Mario Bergoglio, diventato papa Francesco nel 2013, è diventato il primo pontefice latinoamericano. E non ha mai nascosto la sua passione per il calcio: lui stesso è stato un calciatore in giovane età, giocando solitamente come portiere, ed era un grande tifoso del San Lorenzo de Almagro, e ovviamente della nazionale argentina, che ha visto vincere tre volte la Coppa del Mondo: 1978, 1986 e 2022.