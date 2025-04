Le tensioni si intensificano mentre India e Pakistan si scontrano a fuoco attraverso il confine del Kashmir

HQ

Le ultime notizie su India e Pakistan . Per la quarta notte consecutiva, India e Pakistan si sono scambiati colpi di arma da fuoco lungo la linea di controllo in Kashmir, nel mezzo di intensificazioni militari nella regione a seguito dell'attacco mortale ai turisti in Kashmir.

I funzionari indiani hanno riferito di aver risposto a quelli che hanno descritto come attacchi non provocati, mentre le forze di sicurezza continuano una caccia all'uomo su larga scala dopo l'uccisione di 26 persone a Pahalgam. Nel frattempo, l'esercito pakistano ha riferito di aver neutralizzato dozzine di militanti.

Con l'evolversi di questa situazione, le autorità del Kashmir sono sotto pressione per garantire che le misure di sicurezza non danneggino civili innocenti, mentre i leader politici esortano alla moderazione. Per ora, resta da vedere come evolverà la situazione lungo il confine instabile.