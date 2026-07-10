LEC Estate 2026 Split inizierà il 24 luglio

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Proprio ieri abbiamo accennato alla notizia che l'evento delle Finali Estive della LEC si terrà in campo sulla Costa Azzurra a settembre per un grande torneo che si terrà a Nizza.

A questo si aggiunge che ora abbiamo molte informazioni relative allo Summer Split, che inizierà il 24 luglio e vedrà sei settimane di stagione regolare prima che i Playoff, e infine le Finals, si svolgano a settembre.

Ci viene detto che la prima settimana di azione dello Split Estivo (24-26 luglio) sarà ospitata da Karmine Corp come parte di un Roadtrip a Parigi, mentre Movistar KOI ospiterà anche un Roadtrip per segnare la prima settimana dei Playoff a Madrid dal 5 al 6 settembre.

Altrimenti, il formato dello Summer Split sarà lo stesso dello Spring Split, cioè partite al meglio delle tre nella stagione regolare e al meglio delle cinque nei Playoff. In totale, sei squadre si qualificheranno direttamente ai Playoff grazie ai risultati della stagione regolare, mentre le altre quattro saranno eliminate e vedranno la loro stagione terminare anticipatamente. Le prime tre squadre dei Playoff saranno poi selezionate per rappresentare la LEC ai Mondiali 2026, quando si terrà in autunno.

Puoi vedere il calendario completo dello Summer Split qui sotto.