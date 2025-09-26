LEC si assicura un accordo di sponsorizzazione triennale con Euronics Group

HQ

La stagione 2025 del League of Legends EMEA Championship si concluderà questo fine settimana poiché il Summer Finals si concluderà nei prossimi giorni con l'azione che si terrà di persona a Madrid. Stando così le cose, e con quattro squadre rimaste in lizza per il titolo, Riot Games ha rivelato un nuovo accordo di partnership per la lega regionale.

Euronics Group è stato nominato partner ufficiale per l'elettronica della LEC, in un accordo che durerà almeno i prossimi tre anni. Prenderà il via alle Summer Finals e tornerà poi nelle prossime stagioni, dove possiamo aspettarci "ancora più esperienze di eSport di livello mondiale in tutta la regione".

Come parte dell'accordo, possiamo aspettarci un HUB gamificato pieno di contenuti LEC e premi esclusivi, oltre a varie altre attivazioni di base ed elementi ancorati alla comunità.

Charlie Allen, direttore delle partnership commerciali e dello sviluppo del business diRiot, spiega: "Il viaggio di Euronics attraverso gli eSport e gli sport tradizionali evidenzia il loro impegno nel connettersi con le nuove generazioni di fan. Il loro impegno nei confronti delle comunità locali, mettendo i clienti al centro di tutto, rispecchia le nostre priorità di servire i giocatori e costruire a lungo termine. Insieme, vogliamo creare e portare attivazioni che non solo illuminino i nostri fine settimana delle finali estive, ma abbiano anche un impatto duraturo sulle comunità di tutta la regione per la stagione".

