LEC si presenta alla grande all'MSI 2025 essendo il primo knockout della fase a gironi

È stata una dimostrazione piuttosto terribile dal League of Legends EMEA Championship all'internazionale Mid-Season Invitational come a seguito di due squadre eliminate dal torneo durante la fase di play-in, dopo un fine settimana intenso, altre due squadre sono tornate a casa ed entrambe erano i rappresentanti LEC...

Sia G2 Esports che KOI sono stati eliminati perdendo il loro match di apertura nel girone superiore e anche il loro successivo match nel girone inferiore. G2 Esports è sceso prima a Gen.G Esports e poi a FlyQuest, mentre KOI ha lottato contro BiliBili Gaming e poi anche contro CTBC Flying Oyster.

Questo risultato significa che la LEC termina l'MSI 2025 al settimo e all'ottavo posto e significa che al Worlds 2025 saranno presenti al massimo tre squadre LEC. Per quanto riguarda il futuro di MSI, il torneo continua domani mattina presto per quelli di noi in Europa.