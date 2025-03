Lego e Pokémon stanno collaborando per una serie di set nel 2026

HQ

Lego ha recentemente stretto alcune partnership, accordi che amplierebbero la sua gamma di portafogli e set in modo piuttosto significativo. Che si tratti di Bluey o One Piece, o anche di Wicked, ci sono un sacco di emozionanti set Lego in arrivo, e il prossimo ruota attorno al pesce forse più grande di tutti: i Pokémon.

È stato raggiunto un accordo pluriennale per vedere Lego collaborare con The Pokémon Company per creare una gamma di set basati sul marchio di mostri tascabili. Non ci è ancora stata comunicata l'esatta natura di ciascuno dei set, a parte il fatto che arriveranno a partire dal 2026, ma è stato rilasciato un breve teaser e alcuni commenti dei dirigenti di Lego e TPC.

Julia Goldin, Chief Product and Marketing Officer di Lego, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare con un marchio che ha una fanbase così profonda e appassionata come Pokémon, collaborando per dare al nostro pubblico ciò che ci ha chiesto. Crediamo fermamente che attraverso le infinite possibilità del gioco Lego e le emozionanti avventure che il mondo dei Pokémon offre, questa partnership creerà una serie di nuove possibilità sia per gli Allenatori che per i costruttori".

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di TPC, ha poi aggiunto: "Il Gruppo Lego e i Pokémon condividono forti valori di immaginazione, creatività e divertimento, rendendo questa partnership perfetta per offrire agli Allenatori modi unici, significativi e coinvolgenti di vivere il marchio Pokémon. Lavorare con il team di Lego Group e vedere la loro dedizione e passione per il progetto è culminato in una collaborazione innovativa e rivoluzionaria che sorprenderà e delizierà i fan. Non vediamo l'ora di vedere le reazioni dei fan dei Lego e della comunità Pokémon nel 2026".

Per rimanere aggiornato su ogni rivelazione in tempo reale, tieni d'occhio questa pagina del sito web Lego.