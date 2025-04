LeoLabs è pronta a schierare il radar Scout nell'Indo-Pacifico quest'anno

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . LeoLabs è pronta a introdurre il suo sistema radar Scout nella regione indo-pacifica entro la fine dell'anno, come parte dei suoi sforzi per espandere la copertura dei lanci commerciali e militari in crescita, come annunciato lunedì dalla società.

Lo Scout, un radar mobile e modulare, sarà un punto di svolta per il monitoraggio dell'attività in orbita. Con il numero di lanci in costante aumento, LeoLabs vede l'implementazione del suo radar come un passo cruciale per colmare una lacuna nel tracciamento e nella catalogazione dei carichi utili dei satelliti.

L'azienda è in trattative con diversi potenziali clienti per aumentare la produzione, con la speranza di implementare numerosi sistemi nei prossimi anni. Per ora, resta da vedere come questa nuova tecnologia modellerà il futuro della sorveglianza spaziale.