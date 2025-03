Leonardo DiCaprio interpreta un ex rivoluzionario in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson

Al giorno d'oggi non vediamo Leonardo DiCaprio protagonista di molti film, e allo stesso modo vediamo solo raramente Paul Thomas Anderson seduto sulla sedia del regista. Quest'anno ci aspetta una piccola sorpresa, dato che entrambi si riuniranno per una nuovissima commedia drammatica oscura nota come One Battle After Another.

Questo film vede DiCaprio apparire come un ex rivoluzionario che è costretto a tornare in azione per salvare la figlia di uno dei membri della sua ex organizzazione, il tutto dopo che un nemico malvagio ha fatto il suo grande ritorno.

È una trama insolita che non viene spiegata particolarmente bene nel trailer, ma il cast impilato (Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Alana Haim, Chase Infiniti e altri), le forti interpretazioni, la regia e l'umorismo sembrano decisamente compensare.

One Battle After Another debutterà nei cinema a partire dal 26 settembre e potete vedere il trailer qui sotto.