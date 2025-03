L'ex giocatore del Real Madrid e del Manchester City Danilo solleva preoccupazioni sulla salute mentale dei calciatori

HQ

Danilo, 33enne giocatore brasiliano, ha riflettuto sulla sua fruttuosa carriera in una lunga intervista a The Guardian, dove ha elogiato Pep Guardiola come la figura più influente della sua carriera: "educa i giocatori. Se l'avessi incontrato prima, mi avrebbe reso la vita molto più facile", e ha detto di aver sofferto molta pressione mentre giocava al Real Madrid.

Il difensore centrale ha avuto una carriera di grande successo, giocando in tutta Europa: Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, vincendo trofei in tutte, tra cui due Champions League, due titoli di Premier League e una Serie A. Dopo sei anni alla Juventus, ha scelto di lasciare il club nel gennaio 2025 e si è trasferito al Flamengo, un ritorno in Brasile per quella che probabilmente sarà la fine della sua carriera, dato che non vuole continuare a giocare fino a 40 anni e ha intenzione di studiare psicologia quando appenderà gli scarpini al chiodo.

Danilo è molto critico nei confronti dei social media: "Non importa quanto tu sia maturo, vuoi essere accettato. E i social media sono un ambiente tossico a tutti i livelli" e si rammarica persino di aver comprato un'auto costosa nei suoi primi 20 anni per "adattarsi" al resto dei giocatori, a causa della pressione sociale. Sembra sorprendentemente maturo ora per un calciatore di alto livello, sollevando domande sulla salute mentale tra i calciatori che nessuno sembra porsi.

Parte del motivo per cui vuole studiare una laurea dopo aver giocato a calcio, qualcosa di quasi inaudito per i calciatori, è la pressione che ha avuto mentre era al Real Madrid, dove ha sopportato molte critiche e pressioni a causa del fatto che non si sentiva all'altezza dell'investimento fatto su di lui. "Ho sofferto molto al punto da cercare aiuto psicologico. Ci sono stati momenti in cui mi sembrava di non ricordare più come si giocava a calcio".

Si è descritto come "ostaggio delle critiche, dei social media" e si è lamentato della mancanza di assistenza per la salute mentale nelle squadre di calcio ("non si preoccupano dell'essere umano, dobbiamo umanizzare di più il calcio"), che è uno dei motivi per cui molti giovani giocatori di talento non trovano il successo nella loro carriera. Cedendo alle pressioni: "Lo dico senza mezzi termini: i club faranno qualcosa solo quando si renderanno conto del danno finanziario che sta subendo. Quando i club si renderanno conto di quanti giocatori stanno perdendo a causa di problemi emotivi e psicologici, ci penseranno due volte e inizieranno a investire perché questo è un valore tecnico e finanziario per la squadra."

Nel 2020, infatti, durante la pandemia, Danilo ha creato un progetto chiamato "Voz Futura" per stimolare il dibattito e offrire supporto emotivo a chiunque. Tuttavia, il suo presente è ancora in campo, e con il suo ritorno in Brasile spera di "avvicinarsi al popolo brasiliano, ai tifosi" e, si spera, di ottenere un posto nella Coppa del Mondo 2026.