L'ex presidente della FIFA Joseph Blatter e l'ex presidente della UEFA Michel Platini assolti dall'accusa di corruzione

HQ

Joseph Blatter, ex presidente della FIFA che si è dimesso nel 2015 in mezzo agli scandali di corruzione, è stato scagionato dalle accuse relative a un caso di frode per un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (2 milioni di euro, 1,6 milioni di sterline) che Blatter ha fatto all'ex calciatore e all'allora presidente della UEFA Michel Platini nel 2011. Entrambi gli uomini sono stati assolti nel 2022, ma il verdetto è stato impugnato dai procuratori federali svizzeri. Sono stati nuovamente sgomberati.

Questo caso è stato indagato dai pubblici ministeri svizzeri, sospettando che Blatter avesse falsificato un pagamento fraudolento che non aveva "alcuna base legale". Gli imputati hanno detto che il denaro era un pagamento tardivo per il lavoro che Michel Platini - tre volte Pallone d'Oro tra il 1983 e il 1985 - aveva svolto per la FIFA come consulente tra il 1999 e il 2002. Il tribunale federale svizzero ha detto che si trattava di un "gentlemen's agreement".

L'indagine è stata avviata nel 2015, poco dopo lo scandalo che ha sconvolto la FIFA sul terreno, che si è concluso con 11 funzionari della FIFA della CONMEBOL e della CONCACAF che si sono dichiarati colpevoli di corruzione e frode, che includeva un drammatico raid negli uffici della FIFA a Zurigo. Blatter non fu accusato di quello scandalo, ma si dimise, e con lui svanirono anche le speranze di Platini di succedergli come presidente della Fifa.