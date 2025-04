L'ex sviluppatore di Concord difende Marathon

HQ

Durante il fine settimana, Bungie ha finalmente invitato noi giocatori a dare un'occhiata più da vicino a Marathon, il loro prossimo blockbuster che promette alcune nuove interpretazioni del genere PvPvE. Ma lo show non ha certo incendiato il mondo e molte critiche sono state mosse al gioco, a Bungie e Sony per aver continuato a persistere con la loro avventura GAAS. Alcuni si sono spinti fino a chiamare Marathon Concord 2.0.

Ma non tutti sono negativi, e uno di quelli che ora si schierano in difesa di Bungie e Marathon è lo sviluppatore "MrSpug", che in precedenza ha lavorato al fallito Concord.

"Li lodo per aver colto l'occasione, provando qualcosa di estraneo a loro, che non è provato, né garantito per il successo. Ci vuole molto coraggio"

Ha espresso frustrazione per il fatto che i giocatori pre-giudicano Marathon prima ancora che venga rilasciato e hanno avuto l'opportunità di giocarci.

"Definire questo gioco un fallimento prima ancora che sia uscito, è assurdo per me"

Il signor Spug ha anche sottolineato che ci vuole coraggio per provare qualcosa di nuovo e non testato, e che è ingiusto condannare Marathon in questo modo. Ha anche sottolineato che Marathon è diverso da Concord e che Bungie merita l'opportunità di fare le sue cose.

Sei d'accordo con quello che dice lo sviluppatore di Concord. Le persone giudicano Marathon troppo velocemente?