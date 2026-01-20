Life is Strange: Reunion Anteprima: Cinque punti chiave dalla rivelazione emotiva

È stato un gennaio frenetico per i fan Life is Strange. Tutto è iniziato quando un annuncio di un gioco di cui nessuno aveva sentito parlare è stato avvistato sul sito di PEGI prima che venisse presto rimosso dalla scena pubblica. Le informazioni relative al gioco presenti in quell'annuncio affermavano che questo progetto avrebbe riunito Max Caulfield e Chloe Price, il che significa che deve essere un progetto completamente nuovo in questa serie ricca di narrazione. Poi, poco dopo, Square Enix ha annunciato che questo mese avrebbe presentato un nuovo gioco di Life is Strange, e arrivando ad oggi, abbiamo appena avuto la nostra prima occhiata a questo progetto sotto forma di una diretta annunciativa dettagliata in cui i doppiatori di Max e Chloe ci guidano passo dopo passo nel gioco.

Sì, Life is Strange: Reunion è reale e sta per arrivare. Riunendo Hannah Telle nei panni di Max e Rhianna DeVries come Chloe, questo gioco avrà molti tratti ed elementi familiari, poiché, a differenza del salto dal titolo originale al più recente Double Exposure, Reunion continua a esplorare il magnifico campus di Caledon University nel tentativo di fermare una grande catastrofe.

Anche se puoi vedere il trailer di presentazione di Life is Strange: Reunion qui sotto, se vuoi risparmiare tempo e saltare il lungo stream di rivelazione, ti abbiamo coperto mettendo in evidenza cinque punti chiave che vale la pena conoscere sul gioco.

Il mondo sembra ruotare di nuovo attorno alla Caledon University

Siamo già stati qui e abbiamo passato molto tempo a girovagare per i corridoi accademici, ma questo non cambierà nel prossimo Reunion. La posizione chiave di Double Exposure è ancora una volta il punto focale principale, il che significa che dovresti aspettarti di tornare in luoghi e luoghi familiari, che siano il bar Snapping Turtle, il laboratorio di Moses, la splendida casa di Max, e così via. Allo stesso modo, un luogo familiare significa persone familiari e questo significa passare del tempo con alleati e amici di Double Exposure, insegnanti e studenti che potresti aver turbato nel capitolo precedente, e come spiegano Telle e DeVries nella trasmissione, dovrai affrontare "proteste violente, personale risentito, una società segreta... "

Quello che sappiamo e possiamo vedere chiaramente è che la direzione artistica e l'estetica visiva di Double Exposure ritornano, con un tocco leggermente più raffinato e dettagliato. Come l'ambientazione, questo è familiare fino in fondo, quindi se ti piace il design dei personaggi simile a Sims e lo stile più cartoonesco, avrai molto da apprezzare anche in Reunion.

Una storia molto più oscura e seria

Double Exposure ha avuto i suoi momenti, ma è innegabile che l'ultimo capitolo della serie sia sembrato un po' più sicuro nella premessa. Reunion non seguirà affatto l'esempio. Nella sua forma più rudimentale, l'idea dietro questo capitolo è di usare la Rewind abilità di Max per esplorare il campus Caledon e determinare chi si trova dietro un incendio imminente che ridurrà l'università in cenere e causerà la morte di molti nel processo. È una questione più cupa e seria, in cui le tipiche sfide della vita sembrano banali se si considera la minaccia che Max sta cercando di estinguere.

Le scelte contano più che mai

E basandosi su quest'ultimo punto, le scelte in Reunion sembrano avere molto, molto più importanza. Non è che non siano mai stati importanti, piuttosto stiamo passando dal turbare i sentimenti di qualcuno al prevenire che venga catturato da un inferno infuocato. Ancora una volta, è serio e il tono è molto più cupo questa volta. Ma parlando di scelte, anche le tue scelte passate contano in Reunion, ed è così che Chloe torna in gioco.

Attenzione spoiler per chi non ha giocato nessuno dei capitoli precedenti della storia di Max, ma forse ricorderete che in Double Exposure, Max si è impegnata a ricombinare due linee temporali divise che ruotavano attorno alla morte della sua cara amica Safi. Queste linee temporali sono anche inspiegabilmente legate alle linee temporali precedentemente divise che ruotavano attorno a Chloe, poiché gli eventi dell'ultimo gioco sono riusciti a intrecciare insieme le storie divise di Life is Strange, il che significa che Chloe è sia viva e in salute, sia gravata dai ricordi occasionali della linea temporale in cui è morta. Forse è un po' confuso (come tutto ciò che gioca con il flusso del tempo), ma il punto è che Chloe è tornata, ha ricordi di una vita piena e breve, e a seconda delle scelte nei giochi precedenti, Max o è sbalordita dal fatto che Chloe sia viva o che Arcadia Bay e la madre di Chloe sono vive e vegete. Il filo narrativo che viene tirato dipende dal tuo passato personale con la serie.

La colpa non è mai di una sola persona

A differenza dei capitoli precedenti della serie Life is Strange, Reunion vede effettivamente i giocatori prendere il controllo sia di Max che di Chloe contemporaneamente. Max è il personaggio che conosci e ami e che puoi usare Rewind per cambiare eventi e trovarti praticamente in due posti contemporaneamente. Questo è utile quando si tratta di salvare amici da un destino sfortunato o anche di retcon delle opzioni di dialogo inserite per errore. A differenza di Double Exposure, Max può persino usare Rewind fin dall'inizio, il che significa che puoi sfruttare il suo potere quando preferisci.

Per quanto riguarda Chloe, porta con sé il suo meccanico arguto Backtalk che le permette di cavarsela parlando da situazioni complicate. Richiede calma e pianificazione attenta, ma questo può servire a far scendere una guardia di sicurezza ficcanaso di dosso Chloe o per infastidire un sospetto che la coppia crede coinvolto nel futuro incendio catastrofico a Caledon University.

La fine della strada

Ci sono voluti 11 anni di preparazione, ma Reunion è considerato l'ultimo capitolo della saga di Max e Chloe, la "conclusione emotiva" delle avventure della coppia. Non è chiaro cosa significhi questo per il futuro di Life is Strange nel suo complesso, ma sembra che dovremmo apprezzare un'ultima storia con questo carismatico duo, soprattutto perché i capitoli passati tendono a concludersi con un personaggio chiave e centrale che incontra una fine sfortunata. Anche se forse non permanente...?

Quindi, quando potremo giocare Life is Strange: Reunion, vi chiedete? La buona notizia è che lo sviluppatore Deck Nine è in realtà quasi pronto a mettere il gioco nelle mani dei fan. Il lancio è previsto per il 26 marzo 2026, quindi tra circa due mesi, con il gioco previsto per il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Non si dice ancora un lancio di Nintendo Switch 1 o 2, ma Double Exposure è arrivato su Switch 1, quindi una ragionevole ipotesi è che arriverà almeno a un modello più potente Switch 2.

Quando Reunion debutterà, ci saranno più edizioni tra cui scegliere, incluso il gioco base, un twin pack che include il gioco con Double Exposure, un Deluxe Edition che aggiunge una serie di gadget digitali, e anche un Collector's Edition che presenta una serie di oggetti fisici come una colonna sonora in vinile da 12", un poster a doppia faccia, plettri di chitarra personalizzati e altro ancora. E come nota finale, chi cerca di procurarsi semplicemente la copia base del gioco sarà felice di sapere che il prezzo è piuttosto ragionevole, con Life is Strange: Reunion previsto per £44,99/€49,99.

Allora, sei entusiasta di tornare su Caledon University ?