Il nuovo gioco Life is Strange sarà svelato la prossima settimana

È passata esattamente una settimana da quando Ben ha scritto che la commissione europea per le classificazioni per età era stata un po' troppo entusiasta e aveva praticamente annunciato l'esistenza di un nuovo gioco Life is Strange, ma ora è il momento di renderlo ufficiale.

Square Enix conferma che il prossimo Life is Strange sarà svelato alle 18:00 GMT/19:00 CET del 20 gennaio. Non sono disposti a confermare che il titolo sarà Life is Strange: Reunion, ma i personaggi che passano davanti allo schermo nel breve teaser sembrano decisamente Max Caulfield e Chloe Price dell'originale, quindi PEGI era ovviamente perfetta nella loro descrizione.

Life is Strange: Double Exposure Dividere i fan nel 2024, quindi sarà interessante vedere cosa ne pensano di questa reunion più avanti quest'anno.