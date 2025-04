L'India taglia i legami con il Pakistan dopo l'attacco mortale del Kashmir Dopo l'uccisione di 26 turisti, Nuova Delhi adotta misure diplomatiche e infrastrutturali senza precedenti per isolare Islamabad.

Sulla scia di un brutale assalto militante in Kashmir che ha causato la morte di 26 turisti, l'India ha drasticamente ridimensionato i suoi legami diplomatici e logistici con il Pakistan. La sospensione del Trattato sulle acque dell'Indo, la brusca chiusura dell'unico valico di frontiera terrestre e la cancellazione radicale dei visti speciali segnano la reazione più dura e consequenziale da parte di Nuova Delhi negli ultimi anni. Queste mosse seguono le crescenti frustrazioni per il presunto sostegno del Pakistan agli insorti transfrontalieri, un'accusa che Islamabad continua a respingere. Con il turismo in Kashmir che ha raggiunto livelli record, l'attacco colpisce sia l'orgoglio nazionale che le speranze economiche regionali. Attari, India - Maggio 2016: Soldati indiani davanti al confine con il Pakistan - Un ritratto di Jinnah è visibile sullo sfondo // Shutterstock