L'introduzione di Chappell Roan Fortnite mostrata in un trailer animato incredibilmente interessante

Dopo aver fatto un appello l'anno scorso per unirsi a Fortnite, dicendo che era uno dei pochi giochi a cui giocava sulla sua Switch, Chappell Roan è finalmente entrata nel battle royale storico di Epic Games. Si aggiunge a figure come Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Ariana Grande e altre come l'ultima Icona del Fortnite Festival.

Come ci si aspetterebbe, questo porta molti successi di Chappell Roan al Festival Fortnite, e ti permette di interpretarla sia nella modalità musicale che nella modalità base di Fortnite. Nel trailer qui sotto, puoi vedere Roan dato vita attraverso una serie di stili di animazione interessanti, tra cui stop motion e un aspetto tipicamente anime.

Sembra che avrà un paio di skin, almeno una basata sul suo abbigliamento da lottatrice, un'altra sull'armatura che ha indossato durante la sua famosa esibizione di Good Luck, Babe ai VMA (sì, so il mio lavoro).

Potrai ascoltare le sue tracce. Buona fortuna, amore! Il Donatore, e pronto a partire! che tornano a Fortnite, e il potente Pink Pony Club si dirige anch'esso al Fortnite Festival per una jam session.