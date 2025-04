Lo scrittore dei Power Rangers commenta il casting "razzialmente insensibile"

HQ

C'è un argomento ricorrente riguardo al casting di attoriPower Rangers, poiché nella prima stagione della serieMighty Morphin Power Rangers molti hanno considerato la decisione di scegliere un attore nero come Black Ranger e un attore asiatico come Yellow Ranger come una scelta "razzialmente insensibile ". Questo è un argomento che uno degli sceneggiatori dello show originale ha ora commentato nell'ultimo episodio della serie di Investigation Discovery intitolato Dark Side of Power Rangers (grazie, Entertainment Weekly).

Lo sceneggiatore Tony Oliver è stato interrogato sulle scelte di casting, al che ha risposto: "Nessuno di noi sta pensando a stereotipi". Ha poi notato che per "il personaggio nero, il Ranger nero, e il personaggio asiatico, il Ranger Giallo, [è stato] il mio assistente che lo ha sottolineato in una riunione un giorno". Ha concluso con: "È stato un tale errore".

Oliver ha anche notato che Thuy Trang, che ha interpretato il Yellow Ranger nella serie, non era in realtà la star originariamente scelta, poiché Audri Dubois avrebbe dovuto ricoprire il ruolo prima di uscire a causa di problemi di stipendio.

