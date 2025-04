Lo studio spin-off di The Witcher si è completamente fuso in CD Projekt Red

Nel 2021, il CD in studio di The Witcher e Cyberpunk 2077 Projekt Red ha acquisito The Molasses Flood. Da allora, lo sviluppatore con sede a Boston ha lavorato a uno spin-off dell'IP di The Witcher, che ha il nome in codice Project Sirius.

Questa settimana, come notato da Eurogamer, The Molasses Flood ha confermato che lo studio è stato completamente fuso con CD Projekt Red. "Vogliamo farvi sapere che il 1° aprile 2025 The Molasses Flood LLC ('TMF') si è fusa con CD Projekt Red Inc. ('CDPR Inc.'), una società che fa parte del gruppo CD Projekt", si legge in un messaggio sul sito web dello sviluppatore.

The Molasses Flood ha cessato le operazioni come entità legale separata, ma continuerà sotto CD Projekt Red come parte del Gruppo CD Projekt. Anche se questo può preoccupare alcuni, soprattutto dopo i licenziamenti dello studio un paio di anni fa, c'è speranza tra gli sviluppatori di The Molasses Flood.

Su LinkedIn, il co-fondatore dello studio Damian Isla ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua partenza, in cui ha anche affermato di ritenere che la fusione sia stata una buona cosa per lo studio. "Ovviamente questo è un grande cambiamento. TMF è stata una parte enorme della mia vita negli ultimi dieci anni, e sono orgoglioso di aver fatto parte della costruzione di qualcosa che è durato tanto quanto TMF, in un ambiente di mercato spesso piuttosto ostile a piccoli team come il nostro", ha scritto.

Project Sirius è ancora in fase di sviluppo. Al momento non abbiamo aggiornamenti sulle informazioni di rilascio, ma forse questa fusione è un passo nella giusta direzione per il futuro del progetto.