Lo sviluppatore di Demeo svela il costruttore di dadi roguelite grimdark GrimKeep

I ragazzi di Resolution Games, noti per la serie Demeo, hanno svelato un nuovo progetto. A differenza delle altre serie, che in genere si concentrano sull'high-fantasy, questo gioco porterà invece i fan in un mondo cupo che è modellato dagli orrori lovecraftiani e dai personaggi delle fiabe delle storie dei fratelli Grimm. Conosciuto come GrimKeep, il gioco intende essere lanciato entro la fine dell'anno su PC e PlayStation 5 e abbiamo alcune nuove informazioni a riguardo.

GrimKeep è un gioco di dadi roguelite ambientato in un mondo travolto dalla desolazione e dalla disperazione. Offrirà combinazioni di dadi e oggetti unici da padroneggiare, e parlando dell'idea, l'art director Henrik Pettersson ha spiegato:

"GrimKeep non è un posto per l'ottimismo. Questo mondo è duro e spietato. Sebbene il gioco sia fondamentalmente un gioco a turni basato sulla logica e sul caso, volevo davvero che fosse ambientato in un mondo fantasy "vero e proprio" che avesse un retroscena, una logica di fondo e una coerenza. Sì, stai tirando dadi e raccogliendo oggetti, ma le immagini sono disegnate a mano e funzionerebbero anche in una visual novel o in un gioco di ruolo".

Resolution Il CEO Tommy Palm ha poi aggiunto che: "Quando Henrik e David [Filipe, responsabile creativo] hanno messo il primo prototipo di GrimKeep nelle mie mani, non riuscivo a smettere. I buoni giochi dovrebbero essere condivisi con il mondo, sia che stiano sperimentando nuovi modi di giocare come il nostro recente Spatial Ops, sia che stiano dando nuovi entusiasmanti colpi di scena a formule familiari come i costruttori di mazzi roguelike.

Non è ancora stata menzionata una data di uscita precisa, né ci sono notizie sul prezzo a cui sembrerà esistere, ma ci è stato detto che il gioco è stato "progettato pensando a console, PC e dispositivi portatili", il che significa che potrebbe eventualmente arrivare anche su altre piattaforme.