Lo sviluppo di Jurassic Park: Survival riceve un nuovo (breve) aggiornamento

HQ

È passato più di un anno da quando Jurassic Park: Survival è stato annunciato. Questo gioco survival horror, realizzato da Saber Interactive, è stato visto per la prima volta ai The Game Awards 2023. Da allora, non ci sono stati più aggiornamenti, ma sappiamo che il gioco è ancora in arrivo e questa settimana abbiamo ricevuto un piccolo aggiornamento... o una "prova di vita" di John Melchior, dirigente software di NBC Universal.

In un post su LinkedIn, Melchior si dice "oltremodo entusiasta di condividere che stiamo lavorando duramente su Jurassic Park: Survival ", dopo aver concluso un'altra sessione di performance capture. Promette "ulteriori sviluppi in arrivo entro la fine dell'anno", quindi sembra che il gioco probabilmente non uscirà quest'anno: "Prendendoci il tempo per offrire il meglio ai nostri fan, non abbiamo davvero 'badato a spese!'"

A differenza del nuovo film Jurassic World Rebirth, che porterà il franchise in una nuova direzione con dinosauri mutati, Jurassic Park: Survival sarà ambientato subito dopo gli eventi del primo film, su Isla Nublar, con protagonista un operaio che viene lasciato indietro durante l'uragano che precede una serie di incidenti che fanno fuggire i dinosauri. Dovrà sopravvivere in un gioco in prima persona horror d'azione che suona come il gioco che i fan di Jurassic Park sognavano dal gioco fallito di Trespasser più di 25 anni fa... Speriamo che Saber Interactive lo faccia bene ogni volta che lo finiscono!