L'orrore e la paura sono nel menu nell'ultimo sguardo a 28 Years Later

HQ

È appena uscito un nuovissimo trailer di 28 Years Later, il sequel di 28 Days Later, e in esso possiamo dare un ulteriore sguardo al mondo orribile che il regista Danny Boyle ha portato in vita.

Il film segue un gruppo di sopravvissuti che sono riusciti a creare una santità su una piccola isola al largo della costa, tuttavia, la pace e la tranquillità non durano a lungo, poiché gli infetti presto sciamano nel complesso e iniziano a seminare il caos. Tutto questo mentre un gruppo riesce a fuggire e a tornare sulla terraferma, dove trova un mondo che è stato trasformato in un incubo spaventoso e terrificante abitato da selvaggi infetti e peggio ancora umani "sani ".

28 Years Later avrà un cast piuttosto avvincente, con Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson a capo della troupe, con Jack O'Connell e Ralph Fiennes anche nel cast.

28 Years Later sta cercando di debuttare nei cinema dal 20 giugno e puoi vedere il nuovo trailer qui sotto, così come la sinossi ufficiale del film.

"Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è sfuggito a un laboratorio di armi biologiche, e ora, ancora in una quarantena forzata senza pietà, alcuni hanno trovato il modo di esistere in mezzo agli infetti. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata pesantemente difesa. Quando uno del gruppo lascia l'isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.