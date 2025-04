Los Angeles Guerrillas M8 apporta ancora più modifiche al roster

HQ

Abbiamo già riportato un paio di volte sui guai della squadra Los Angeles Guerrillas M8 in questa stagione del Call of Duty League, una squadra che così com'è è di gran lunga la seconda peggiore della CDL, comodamente davanti alla disastrosa Vegas Falcons ma miglia dietro la seconda squadra più bassa. A tal fine, il Guerrillas M8 ha lavorato per correggere la sua stagione con modifiche al roster per un po', e ora ne sono state fatte altre.

Preston "Priestahh" Greiner ha lasciato la squadra dopo essere stato relegato in panchina per alcuni giorni. Il suo posto vacante nel roster attivo - e l'altro posto vacante - è stato occupato ora sia da Tyler "FeLo" Johnson che da Giancarlos "oJohnny" Carrasco, entrambi con esperienza in CDL, quest'ultimo per la verità solo per un breve periodo.

Bisognerà vedere se questi cambiamenti funzioneranno a favore del Guerrillas M8, quando il terzo Major della stagione prenderà il via da domani.