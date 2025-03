HQ

Uno dei risultati più importanti delle partite di Nations League di giovedì è stata la rimonta dell'Ucraina contro il Belgio, nello spareggio di Nations League per la Nations League A, uno spareggio di andata e ritorno tra la terza migliore squadra del gruppo A di Nations League (come nel caso dell'Ucraina) e la seconda migliore squadra del gruppo B di Nations League (il caso del Belgio). La vincitrice dello spareggio di andata e ritorno sarà promossa in Nations League A, e finora l'Ucraina ha il sopravvento, dopo aver sconfitto il Belgio 3-1, rimontando e segnando tre gol in 12 minuti.

È stata una partita con entrambi i portieri del Real Madrid (Andriy Lunin per l'Ucraina e Thibaut Courtois per il Belgio, la sua prima volta con la nazionale del suo paese da giugno 2023). Il nuovo allenatore del Belgio Rudi García ha sostituito l'ex allenatore Domenico Tedesco, che aveva un brutto rapporto con Courtois.

Tuttavia, nonostante Romelu Lukaku abbia segnato il primo gol della partita per il Belgio, Courtois non è stato in grado di fermare i tre gol successivi, incluso uno di Yehor Yarmoliuk del Brentford, che ha dichiarato in un'intervista al Brentford FC che "quando indossi la maglia dell'Ucraina significa molto per me e per ogni giocatore che gioca per l'Ucraina".

"È la mentalità ucraina. Non ci arrenderemo mai; Continuiamo ad andare avanti. Sono davvero orgoglioso del mio Paese e sono davvero orgoglioso di essere ucraino", ha detto Yarmoliuk a proposito della rimonta e del vantaggio di due gol, un tesoro da proteggere domenica 23 marzo alle 19:45 GMT (20:45 CET).