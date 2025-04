L'UE cerca di accelerare i rimpatri dei migranti con un nuovo elenco di paesi sicuri

HQ

Le ultime notizie sull'Unione Europea . L'UE ha introdotto una nuova strategia per semplificare l'esame delle procedure di asilo, identificando sette paesi (Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia) come sicuri per i rimpatri accelerati.

Si presume che i paesi rappresentino un rischio minimo per i loro cittadini, il che potrebbe ridurre significativamente il tempo necessario per respingere le richieste ritenute improbabili. L'Italia, da sempre sostenitrice di misure più severe alle frontiere, si è attribuita il merito di aver influenzato l'inclusione di paesi chiave.

Tuttavia, i gruppi per i diritti stanno sollevando bandiere rosse, sostenendo che l'etichetta di sicurezza potrebbe essere una scorciatoia burocratica che maschera problemi più profondi di persecuzione e instabilità. Mentre il piano si dirige verso il Parlamento per l'approvazione, i dibattiti sono destinati a intensificarsi.