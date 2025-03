L'UE introduce requisiti per una determinazione più chiara dei prezzi delle valute virtuali

HQ

La rete dell'UE per la tutela dei consumatori ha pubblicato nuove linee guida sulla gestione delle valute virtuali nei giochi, che richiederanno una maggiore trasparenza per proteggere i consumatori.

Queste linee guida richiedono che i giochi che offrono l'acquisto di valute virtuali con denaro reale mostrino anche il prezzo effettivo. Che si tratti di sterline, euro, corone o un'altra valuta. L'iniziativa fa seguito a una recensione del gioco Star Stable Online, che ha scoperto che il gioco incoraggia i bambini a fare acquisti con denaro reale.

Organizzazioni come l'Associazione svedese dei consumatori sostengono che molti giochi popolari, come Roblox, Fortnite e FIFA, non soddisfano questi nuovi requisiti e potrebbero dover cambiare i loro modelli di business. La Commissione europea prevede di organizzare seminari con le società di gioco d'azzardo per discutere l'attuazione di queste linee guida.

Questo significa la fine della truffa del denaro falso digitale? Speriamo sinceramente di sì.