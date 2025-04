L'ufficiale della controversa partita Saint-Etienne-Lione non arbitrerà questo fine settimana dopo un errore del VAR

HQ

La partita tra Saint-Etienne e Lione di domenica scorsa è stata una partita molto controversa. È stato fermato per molto tempo dopo che un oggetto (una moneta, a quanto pare) è stato lanciato da uno spettatore e ha colpito Mehdi Rahmouni, un assistente arbitrale. François Letexier, l'arbitro, fermò il gioco, che fu poi ripreso, a condizione di una cancellazione completa se fosse accaduto un altro incidente. Il Saint-Etienne ha finito per vincere 2-1.

Tuttavia, questa è stata tutt'altro che la più grande controversia al Derby des Rhône-Alpes. Letexier ha inizialmente espulso Lucas Stassin dal Saint-Etienne per un violento contrasto su Corentin Tolisso. Successivamente, dopo aver verificato con il VAR, ha corretto la sua decisione e gli ha dato un cartellino giallo.

Ma il problema era che la scelta giusta era la sua prima, e Tolisso avrebbe dovuto prendere un cartellino rosso. Un errore di comunicazione con il VAR, che mostrava un'angolazione sbagliata, ha portato alla situazione del VAR che ha effettivamente peggiorato l'arbitraggio, invece di correggerlo, come dovrebbe essere. Willy Delajod, responsabile del VAR, è stato molto criticato in seguito, ma è stato Letexier a prendersi tutta la colpa in campo e la rabbia dei tifosi del Lione.

E ora, sembra che Letexier, votato miglior arbitro del mondo nel 2024 dall'IFFHS, sia stato "punito" con l'esclusione questo fine settimana, poiché non sarà responsabile di nessuna partita nella 31a giornata di campionato. Anche se, come sottolinea RMC Sport, avrebbe potuto riposarsi dopo un sovraccarico di partite, tra cui la gara di ritorno tra Real Madrid e Arsenal della scorsa settimana (una interrotta per un lungo periodo mentre il VAR controllava un rigore per il Madrid che è stato poi annullato).