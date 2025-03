"Se state leggendo questo, significa che sono stato ucciso": l'ultimo messaggio del giornalista Hossam Shabat

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Hossam Shabat, un giornalista di Al Jazeera di 23 anni, è stato assassinato dalle forze israeliane nel nord di Gaza, aggiungendosi al crescente numero di giornalisti uccisi dall'ottobre 2023.

Prima della sua morte, Shabat ha condiviso un messaggio prescritto, sottolineando la sua dedizione a rivelare la dura realtà affrontata dal popolo di Gaza. Dopo oltre 18 mesi di reportage, è sopravvissuto a bombardamenti incessanti e alla fame, determinato a documentare il genocidio.

Nelle sue ultime parole, Shabat ha affermato il suo dovere di giornalista, esortando gli altri a continuare a parlare per la causa di Gaza. "Vi chiedo ora: non smettete di parlare di Gaza. Non lasciare che il mondo distogli lo sguardo. Continuate a combattere, continuate a raccontare le nostre storie, fino a quando la Palestina non sarà libera".